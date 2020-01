Unfälle : Mopedfahrer bei Verkehrsunfall in Crivitz schwer verletzt

von dpa

21. Januar 2020, 09:01 Uhr

Ein Mopedfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Der Grund für den Unfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 321 am Abzweig Brüel war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei Ludwigslust mitteilte. Der Verletzte wurde demnach ins Krankenhaus gebracht, die Straße an der Unglücksstelle zunächst vollständig gesperrt und der Verkehr über die Crivitzer Innenstadt umgeleitet.