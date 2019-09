Verkehr : «Molli»-Lok für Ausflug nach Borkum verladen

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist am Dienstag eine historische Dampflok der Schmalspurbahn «Molli» für eine Reise auf die Nordseeinsel Borkum verladen worden. Mit hydraulischen Hebebühnen wurde die Lok auf einen Tieflader gehoben, der sie nach Emden fahren soll. Von dort soll sie am Mittwoch per Fähre nach Borkum übersetzen und einige Tage für die Borkumer Kleinbahn fahren, hatte «Molli«-Chef Michael Mißlitz im Vorfeld erklärt.

von dpa

10. September 2019, 14:23 Uhr

Beide Bahnen teilen sich die seltene Spurweite von 900 Millimetern, sagte Mißlitz. Mit dieser Spurbreite gebe es in Deutschland nur diese zwei Bahnen und da beide an der Küste verkehrten, sei es doch eine schöne Geschichte, wenn der «Molli» zu Besuch komme. Dort soll die Lok vom 14. bis 22. September zwischen Hafen und Ort verkehren. Täglich sind den Angaben zufolge mehrere Abfahrten geplant sowie einige Highlights für Eisenbahnfreunde, wie eine Parallelfahrt von «Molli» und des heimischen Zuges mit der historischen Dampflok «Borkum».

Die Lok auf Reisen ist eine von fünf, die die Mecklenburgische Bäderbahn auf der rund 15 Kilometer langen Strecke von Bad Doberan über Heiligendamm nach Kühlungsborn betreibt. Auswirkungen auf den Betrieb der Stammstrecke habe das nicht: «Wir schicken die kleine Lok weg», erklärte Mißlitz. Sie komme nur zur Hochsaison zum Einsatz, nicht aber im regulären Betrieb.