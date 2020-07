Kriminalität : Moderne Ortungstechnik verrät E-Bike-Dieb an der Seenplatte

Per GPS-Ortungstechnik hat die Polizei in Neubrandenburg ein gestohlenes wertvolles E-Bike aufgespürt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurde einer 58-jährigen Frau ihr neues Rad bei einem Termin am Mittwoch im Krankenhaus gestohlen, obwohl es extra gesichert war. Während der ärztlichen Visite erhielt die Frau einen Hinweis auf ihr Handy. Daraufhin schaute sie nach ihrem Zweirad und alarmierte die Polizei. Diese konnte - dank GPS-Technik und Handy-App - die Route des erst am Vortag gekauften E-Bikes verfolgen.

von dpa

09. Juli 2020, 11:10 Uhr