Gesundheit : Mobile Test-Teams kommen jetzt auch nach Hause

Menschen mit Corona-Verdacht, die nicht selbst ein Testzentrum aufsuchen können, bekommen künftig Besuch von einem mobilen Test-Team. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz seien vier Teams aus medizinischem Fachpersonal zusammengestellt worden, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag mit. Seit Freitag kämen sie in das heimische Umfeld, um dort Abstriche vorzunehmen. Die Tests erfolgten ausschließlich auf Verordnung eines Arztes, der einen DRK-Koordinator informiere. Dieser teile die Teams landesweit ein.

von dpa

27. März 2020, 09:52 Uhr

Das Wirtschaftsministerium fördert die mobilen Teams nach eigenen Angaben mit bis zu 100 000 Euro pro Monat. Tests sind den Angaben zufolge weiterhin auch in den inzwischen 15 Testzentren im Land möglich. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald fahren außerdem zwei Busse als mobile Testzentren über Land. Sie machen in verschiedenen Städten Station.

Wer befürchtet, am Coronavirus erkrankt zu sein, solle sich zunächst bei seinem Hausarzt telefonisch melden, erklärte Glawe das vorgeschriebene Vorgehen. Der Arzt prüfe anhand der Vorgaben des Robert-Koch-Institutes, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt. Der Patient gehe dann auf Weisung des Arztes in ein Abstrichzentrum. Für einen immobilen Patienten könne der Arzt nun auch das mobile Team anfordern.