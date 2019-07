Archäologie : Mittelalterlicher Friedhof in Stralsund entdeckt

Bei Bauarbeiten in Stralsund ist ein mittelalterlicher Friedhof entdeckt worden. Etwa 100 Skelette wurden gefunden. In tieferen Schichten seien die Skelette noch ganz, sagte der Landesarchäologe Detlef Jantzen in Schwerin am Mittwoch. In den oberen Schichten sei der Boden in den vergangenen Jahrhunderten bewegt worden, dort lägen nur einzelne Knochen. Derzeit seien Archäologen auf der Baustelle, um die Funde zu untersuchen, zu dokumentieren und zu bergen. «Das ist eine kulturgeschichtliche Aufgabe», sagte Jantzen. Die Knochen, bei denen eine Auswertung möglich ist, sollen im Depot gelagert werden. Andere Funde seien in dem Zusammenhang nicht gemacht worden.

von dpa

17. Juli 2019, 17:06 Uhr

Jantzen wies Medienberichten als Spekulation zurück, wonach es sich bei dem Friedhof in der Nähe des einstigen Klosters Mariakron um den Ort handeln könnte, an dem die Kindsmörderin Maria Flint 1765 mit 26 Jahren enthauptet und begraben wurde. Sie soll von einem schwedischen Offizier bedrängt und geschwängert worden sein. Ihr Schicksal griff Johann Wolfgang von Goethe mit der Figur des Gretchens im «Faust» auf.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen auf dem Gelände Wohnungen entstehen. Die Bauherrin wolle keine Öffentlichkeit.