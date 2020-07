Kriminalität : Mit Samurai-Schwert «was anstellen»: Mann überwältigt

Ein Angetrunkener hat in Neubrandenburg Polizisten mit einem Samurai-Schwert in der Hand an der Wohnungstür empfangen. Der 39-Jährige wurde am Montagabend bei dem Einsatz aber überwältigt und in Gewahrsam genommen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte. Eine Verwandte hatte die Polizei angerufen, weil der 39-Jährige ihr am Telefon gesagt haben soll, dass er in der Ihlenfelder Vorstadt mit dem Schwert auf die Straße gehen und dort «etwas anstellen will.» Als die Beamten anrückten, ließ der Mann sie ins Haus.

von dpa

07. Juli 2020, 10:55 Uhr