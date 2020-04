Justiz : Mit Maske im Gerichtssaal: Justiz in MV fährt wieder hoch

Die Gerichte und Staatsanwaltschaften in Mecklenburg-Vorpommern sollen vom 4. Mai an schrittweise zum Normalbetrieb zurückkehren. Für den erwarteten Publikumsverkehr wurden in ersten Gebäuden bereits Wegemarkierungen angebracht, um das Infektionsrisiko zu minimieren, teilte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Mittwoch mit. Dem Publikum und den Verfahrensbeteiligten soll das Tragen von Gesichtsmasken dringend empfohlen werden. Für besonders sensible Bereiche, zum Beispiel für Betreuungsrichter, würden Atemmasken zur Verfügung gestellt.

von dpa

29. April 2020, 16:31 Uhr

Die Regelung, dass Strafverfahren, die aufgrund der Corona-Epidemie für längere Zeit ausgesetzt werden müssen, nach bis zu dreieinhalb Monaten fortgeführt werden können, gelte weiter. Normalerweise gilt eine Frist von drei Wochen. Wird sie in normalen Zeiten überschritten, muss der Prozess neu gestartet werden.