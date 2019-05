Telekommunikation : Merkel sagt Termin in ihrem Wahlkreis wegen Nebels ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag einen geplanten Besuch in der Gemeinde Ummanz auf Rügen wegen Nebels auf der Insel kurzfristig abgesagt. Die Kanzlerin sollte mit dem Hubschrauber anreisen und in Ummanz das Glasfasernetz mit freischalten. Es wurde dann ohne sie freigeschaltet. Im August 2016 hatte sie in dem Ort den symbolischen ersten Spatenstich für den Breitbandausbau gesetzt. Ummanz gehört zu ihrem Wahlkreis.

von dpa

21. Mai 2019, 15:38 Uhr

Der Bürgermeister und CDU-Landtagsabgeordnete Holger Kliewe (CDU) sagte, in der Gemeinde mit 540 Einwohnern seien rund 300 Anschlüsse verlegt worden. Neben allen Haushalten hätten Gewerbebetriebe und Zweitwohnungen Zugang zum schnellen Internet erhalten. Rügen habe beim Breitbandausbau einen Sonderweg beschritten. Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen baue auf der Insel ein kommunal-öffentliches Glasfasernetz auf. Jeder Kunde könne seinen Internetanbieter frei wählen. Dieser zahle eine Durchleitungsgebühr an die Kommune. Wenn das Netz bezahlt sei, verdienten die Gemeinden damit Geld, sagte Kliewe.