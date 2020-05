Kriminalität : Mehrere Funkgeräte aus Feuerwehrhaus in Marnitz gestohlen

von dpa

27. Mai 2020, 12:23 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus in Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind sechs Funkgeräte gestohlen worden. Der Schaden werde auf mehrere tausend Euro geschätzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat hat sich nach Polizeiangaben zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen ereignet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Zudem solle geklärt werden, inwiefern ein Zusammenhang mit dem am Wochenende versuchten Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus in Parchim bestehe.