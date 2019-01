Rente : Mehr Rente für ehemalige Volkspolizisten

von dpa

30. Januar 2019, 16:53 Uhr

Ehemalige Volkspolizisten der DDR in Mecklenburg-Vorpommern können mit mehr Rente rechnen. Grund ist eine Entscheidung des Landessozialgerichts in Neustrelitz vom Mittwoch, wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mitteilte. Zuvor hatten Medien berichtet. Der Gewerkschaft zufolge erhielten Volkspolizisten als Bestandteil ihres Gehaltes ein Verpflegungsgeld. Dies sei im Nordosten - anders als in den anderen neuen Bundesländern - bislang nicht bei der Berechnung der Rente berücksichtigt worden. Was das Urteil für den Einzelnen bedeutet, könne er noch nicht sagen, erklärte Marco Bialecki von der GdP. Dies müsse berechnet werden.