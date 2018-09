Gesundheit : Mehr Karies bei Kinderzähnen in Mecklenburg-Vorpommern

Karies nimmt bei Kindern in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der AOK zu. Die Zahl der Zahnfüllungen bei AOK-versicherten Kleinkindern bis zum sechsten Lebensjahr sei im vergangenen Jahr um 400 auf 10 700 gestiegen, teilte die größte Krankenkasse im Land am Freitag in Schwerin mit.

von dpa

21. September 2018, 11:32 Uhr

Karies müsse früh erkannt und behandelt werden, betonte AOK-Zahnärztin Katja Kühler. Milchzähne seien wichtiger als viele denken. Falle ein Milchzahn zu früh aus, verlören oft die Nachbarzähne an Halt und drängten in die Lücke. Dies könne zu Fehlstellungen führen. Außerdem könnten fehlende Milchzähne die Sprachentwicklung des Kindes stören.

Deshalb dürfe die Pflege der ersten Zähne nicht vernachlässigt werden. Die AOK begrüßte Pläne des Landes, das Zähneputzen in Kitas vom kommenden Jahr an zur Pflicht zu machen. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Zahngesundheit bei Kindern, hieß es.