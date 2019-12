Kriminalität : Mehr Geld für Opferambulanzen in Rostock und Greifswald

Die Arbeit der Opferambulanzen in Rostock und Greifswald ist hart. Die Mitarbeiter werden mit schlimmen Fällen von Gewalt konfrontiert. Doch die Arbeit ist notwendig. Das Land verdoppelt nun die Zuwendung.

von dpa

30. Dezember 2019, 09:09 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die beiden Opferambulanzen an den Rechtsmedizinischen Instituten der Universitätsmedizin Greifswald und Rostock können mit deutlich mehr Geld rechnen. «Das Land erhöht seine Unterstützung ab 2020 um über 100 Prozent auf 190 000 Euro», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Bislang lag die Unterstützung bei 40 000 Euro pro Ambulanz und Jahr. «Es ist wichtig, dass Opfer von Straftaten anonym und kostenlos auf gute Hilfe- und Unterstützungsstrukturen im Land zurückgreifen können, um etwa Ansprüche später auch vor Gericht durchzusetzen», betonte sie. Die Befunde könnten im Rahmen eines Strafverfahrens oder Schadenersatzprozesses als Beweismittel verwendet werden.

Dabei hatte die Ambulanz in Rostock 2019 deutlich mehr zu tun als im Vorjahr. «Bereits Anfang November hatten wir die Zahlen von 2018 mit 213 Untersuchungen erreicht», sagte die Rechtsmedizinerin Verena Kolbe von der Unimedizin Rostock. Davon seien mehr als die Hälfte Untersuchungen an Kindern gewesen.

In Greifswald blieb die Zahl der Untersuchungen mit rund 190 auf Vorjahresniveau, allerdings stieg die Zahl der betroffenen Kinder um die Hälfte auf knapp 80, wie Institutschefin Britta Bockholdt berichtete. Darunter seien auch die Fälle, die in den letzten Monaten für Erschütterungen in Vorpommern gesorgt haben.

Kolbe appellierte an Kliniken, Ärzte, aber auch an Jugendämter im ländlichen Raum, vom Untersuchungsangebot der Rechtsmedizin Gebrauch zu machen. Noch sei es so, dass die meisten Fälle, die zu bearbeiten sind, aus Rostock oder Umgebung kommen. Es sei aber kaum vorstellbar, dass im übrigen Land die Gewalt drastisch niedriger liegt. Kolbe fügte hinzu, dass die Untersuchung häufig auch der Entlastung der Eltern diene.

Neben Kindern seien Frauen die häufigste Klientel, die sich in der Opferambulanz einfinde. Darunter seien auch häufig Frauen, die wiederholt untersucht werden müssten. «Sie können sich aus der Gewaltspirale nicht befreien», bedauerte Kolbe. Betroffene bekämen stets einen Fahrplan zu einer möglichen Hilfe und Behandlung. Die Ambulanzen selbst könnten selbst zwar keine medizinische Hilfe anbieten, kennen aber die geeigneten Ansprechpartner oder die benötigte medizinische Behandlung.