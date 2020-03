Regierung : Mehr Geld für Grundschullehrer in MV: Hoffnung auf Zulauf

Im Ringen um dringend benötigte Lehrer greift Mecklenburg-Vorpommern erneut tief in seine Taschen. Nach jahrelangem Zögern beschloss die Landesregierung am Dienstag in Schwerin, die Gehälter von Grundschullehrern kräftig aufzustocken. Vom kommenden Schuljahr an sollen sie nach den Einkommensklassen A13/E13 vergütet werden und damit genauso viel erhalten, wie ihre Kollegen an weiterführenden Schulen. Wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) nach der Kabinettssitzung sagte, belaufen sich die Zusatzkosten für das Land auf etwa 18 Millionen Euro jährlich. Für betroffene Pädagogen ergäben sich Einkommenssteigerungen von teilweise knapp 500 Euro brutto im Monat.

von dpa

10. März 2020, 15:52 Uhr

Grundschullehrer sorgten dafür, dass Kinder Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Sie legten damit wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche spätere Schullaufbahn, rechtfertigte die Ministerin die geplante Gleichstellung der Lehrer, von der auch Pädagogen profitieren, die noch in der DDR ausgebildet wurden. Parallel zur Einkommenssteigerung soll auch die Ausbildung der Grundschullehrer im Land reformiert und von neun auf zehn Semester ausgedehnt werden.