13 nautische Begriffe : Mehr als Seemannsgarn

Ein meist aus Holz angefertigtes Kunstwerk am Bug eines Schiffes, das bereits aus der Antike bekannt ist. In frühen Epochen Europas dienten vor allem Bilder von Schlangen, Wölfen oder Löwen dazu, böse Geister von großen und bedeutenden Gefährten abzuwehren. Kam man einem fremden Land näher, wurden die abnehmbaren Schnitzereien abmontiert, um nicht die Geister des jeweiligen Landes zu alarmieren. Galionen, also Plattformen, die über den Bug eines Schiffes hinausragten, wurden allerdings erst um 1500 angebracht.