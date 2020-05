Bildung : Mecklenburg-Vorpommern erweitert Kinderbetreuung in Horten

Mecklenburg-Vorpommern wird die Kinderbetreuung in Horten vom 25. Mai an erweitern. Dann sollen mindestens die Schüler der ersten und zweiten Klasse einen Anspruch auf eine Betreuung im Hort von mindestens drei Stunden am Tag haben, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstag in Schwerin sagte. Bislang habe es dort nur eine erweiterte Notfallbetreuung gegeben.

von dpa

16. Mai 2020, 18:29 Uhr

Das Angebot könne regional unterschiedlich sein. Sollte ein Hort die Kapazitäten haben, könne er auch mehr als drei Stunden Betreuung am Tag anbieten und weitere Jahrgangsstufen aufnehmen. Aus zwei Schulklassen soll laut Drese dann eine Hortgruppe werden können. Diese solle von einer festen Bezugsperson betreut werden. Demnach durften Hortgruppen vor der Corona-Zeit maximal 22 Kinder umfassen in MV, diese Zahl werde mit der neuen Regelung aber höchstwahrscheinlich nicht erreicht, sagte Drese weiter.

Die erweiterte Betreuung solle zunächst bis zu den Sommerferien gelten. Danach sei ein eingeschränkter Regelbetrieb angedacht. Wie viele Eltern und Kinder von dieser Regelung profitieren, war zunächst unklar.

Bis zu den Sommerferien soll zudem laut Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) die Notbetreuung in Horten erweitert werden. Die Erweiterung gilt demnach für Dritt- und Viertklässler alleinerziehender Eltern, die in keinem systemrelevanten Beruf arbeiten.