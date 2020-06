Kabinett : Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Tages-Busreisen für Touristen

Weitere Corona-Lockerungen im Tourismus: Bus-Tagesfahrten aus anderen Bundesländern dürfen bald wieder in den Nordosten führen.

von dpa

30. Juni 2020, 15:42 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern öffnet sich weiter für Touristen. In einer sechsstündigen Kabinettsklausur am Dienstag in Schwerin verständigte sich die Ministerrunde nach dpa-Informationen darauf, dass Busreisegruppen aus anderen Bundesländern spätestens ab 10. Juli wieder Tagesfahrten in den Nordosten unternehmen dürfen. Individueller Tagestourismus aus anderen Bundesländern nach MV mit Bahn oder Auto bleibt aber weiterhin untersagt.

Hintergrund ist, dass die Behörden im Fall von Corona-Infektionen wissen wollen, wer im Land gewesen ist, um Infektionsketten aufspüren zu können. Busreise-Unternehmen haben die Daten ihrer Reisegäste.

Urlauber aus anderen Bundesländern, die in Mecklenburg-Vorpommern übernachten, dürfen bereits seit dem 25. Mai wieder im Nordosten sein. Die Hotels haben Hygienekonzepte. Bislang ist bei Feriengästen in MV auch noch keine Corona-Infektion nachgewiesen worden.

Wie die «Ostsee-Zeitung» berichtete, sollen vom 10. Juli an auch Sportveranstaltungen vor Zuschauern wieder zugelassen werden. Die Maskenpflicht soll demnach in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen bestehen bleiben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will am Nachmittag in einer Pressekonferenz über die Lockerungen informieren.