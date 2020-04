von dpa

28. April 2020, 14:12 Uhr

Patienten müssen in Arztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern künftig auch eine Schutzmaske tragen. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. Die Maskenpflicht gelte auch in Psychotherapie-Praxen und in Praxen anderer Gesundheitsberufe.