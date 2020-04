Unfälle : Mann stürzt bei Malarbeiten und verletzt sich schwer

von dpa

11. April 2020, 19:08 Uhr

Bei Malerarbeiten an einer Hausfassade ist ein 62-Jähriger im Landkreis Vorpommern-Rügen abgestürzt und schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann habe seinem 78-jährigen Nachbarn beim Malern an dessen Haus in Groß Kordshagen geholfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei kippte den Angaben zufolge eine für die Arbeiten aufgestellte Hebebühne - und der Mann stürzte bis zu 5 Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.