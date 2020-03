Kriminalität : Mann sticht Frau nieder: Staatsanwalt prüft Haftbefehl

Ein 40-Jähriger soll in Rostock eine Frau mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Anwohner riefen den Notruf, der Mann wurde gefasst. Ein Haftbefehl wird geprüft.

von dpa

02. März 2020, 07:45 Uhr

Nach einer Messerattacke auf eine Frau in Rostock prüft die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen. Es bestehe der dringende Verdacht des versuchten Totschlags gegen den Deutschen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag in Rostock. Nach ersten Ermittlungen war es zuvor am Sonntagabend in der Wohnung der 38-jährigen Frau im Hansa-Viertel zu einem Streit gekommen.

Anwohner alarmierten die Beamten, als die Frau und der Mann mit dem Messer, der sie weiter bedrohte, bereits im Hinterhof waren. Die Beamten konnten den 40-Jährigen den Angaben zufolge von der Frau wegzerren und festnehmen. Das Opfer kam mit Schnittverletzungen an den Händen, vermutlich von Abwehrbewegungen gegen die Angriffe, und einer lebensgefährlichen Stichverletzung am Hals in eine Klinik, wo sie notoperiert wurde.

Das Motiv für die Auseinandersetzung sei noch unklar. Unklar sei auch, wie sich die Frau und der mutmaßliche Täter kannten.