Kriminalität : Mann in Grevesmühlen zusammengeschlagen und schwer verletzt

Unbekannte haben in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) einen Mann angegriffen und schwer verletzt. Der 43-Jährige habe am Mittwochabend gerade einen FC Hansa Rostock-Aufkleber von einer Laterne gekratzt, als er von den beiden mit Sturmhauben vermummten Tätern angegriffen worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

von dpa

25. Juli 2019, 14:31 Uhr

Als Zeugen aufmerksam wurden, seien sie geflohen. Der Verletzte sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verdächtigen sollen etwa 25 Jahre alt und ohne Schuhe auf Socken unterwegs gewesen sein. Einer wird als dicklich, der andere als schlank beschrieben. Die Kripo sucht nun weitere Zeugen.