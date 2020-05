Notfälle : Mann fährt mit Auto, Hänger und Boot ins Wasser

von dpa

27. Mai 2020, 16:43 Uhr

Ein Mann ist am Mittwoch mit Auto, Anhänger und Boot in Loitz (Vorpommern-Greifswald) in die Peene gerutscht. Der 38-jährige habe noch aussteigen und die Anhängerkupplung lösen können, teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr nach eigenen Angaben rückwärts zum Hafenbecken, um sein Boot ins Wasser zu lassen. Als er mit den Hinterreifen das Wasser erreichte, sei das gesamte Gespann in das Hafenbecken gerutscht. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Loitz barg Auto und Anhänger aus dem Wasser.