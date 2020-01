Kriminalität : Mann bei Streit in Wismar mit Messer schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer ist ein Mann in Wismar schwer verletzt worden. Als Zeugen sich einmischten, floh der Angreifer.

14. Januar 2020, 09:02 Uhr

Die Polizei in Wismar fahndet nach einem Mann, der einen 27-jährige Mann im Streit mit einem Messer schwer verletzt hat. Der Vorfall habe sich am Montagabend ereignet, die Suche sei bisher aber ohne Erfolg geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zeugen hätten den Vorfall in Wismar beobachtet.

Der 27-jährige Mann aus Wismar erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie der Polizeisprecher erklärte. Unklar sei aber noch, was das Motiv war sowie wer wen zuerst attackiert habe. Als Zeugen versuchten, den Streit zu schlichten, seien sie vom Flüchtigen bedroht worden.

Dann sei der Mann mit dem Messer weggelaufen. Die Zeugen leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte kam in eine Klinik, wo er operiert wurde. Die Polizei sucht nach einem etwa 1,70 großen und 20 Jahre alten Mann mit Dreitagesbart, schwarzer Jacke und Schirmmütze.