Unfälle : Mann bei Fahrradunfall schwer verletzt

von dpa

10. Juni 2020, 14:28 Uhr

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen kam der Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Rad zwischen Barendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) und Warnkenhagen (Landkreis Rostock) vom Weg ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Warum er die Kontrolle über sein Rad verlor, war zunächst unklar.