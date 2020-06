Unfälle : Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

von dpa

30. Juni 2020, 14:32 Uhr

Ein 40 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Neu Gülze (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Er geriet am Montagnachmittag mit seinem Arm in das Förderband einer Kartoffelrodemaschine und wurde dort eingeklemmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr befreite ihn, anschließend kam er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.