Kriminalität : Mann attackiert Polizisten und missbraucht Notruf

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt wegen einer ganzen Reihe von Vorwürfen gegen einen 42-Jährigen aus Groß Nemerow. Der Beschuldigte soll am vergangenen Freitag mehrfach Polizisten bedroht, einen Beamten verletzt und stundenlang den Notruf missbraucht haben, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte. So habe der Anrufer angekündigt, mit einer Schusswaffe zur Leitstelle der Polizei zu kommen. Als Besatzungen in zwei Streifenwagen die Sache aufklären wollten, seien die Beamten angegriffen und beleidigt worden, so dass der 42-Jährige in Handschellen mitgenommen wurde.

von dpa

29. Juni 2020, 12:00 Uhr

Ein Polizist sei bei einem Kopfstoß verletzt worden, so dass er nicht dienstfähig sei. Der Mann wurde einem Blutalkoholtest unterzogen, blieb eine Nacht zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Polizeizelle und konnte am Samstag wieder gehen. Es werde wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung, Missbrauchs von Notrufen und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

In der Wohnung, wo der Mann allein lebt, wurden keine Waffen gefunden. Im Nordosten beklagt die Polizei immer häufiger Attacken auf Beamte.