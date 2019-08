Glücksspiele : Lottospieler mit sechs Richtigen in Vorpommern-Rügen

von dpa

01. August 2019, 10:24 Uhr

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen kann sich über sechs Richtige freuen. 290 890,50 Euro beträgt der Gewinn aus der Mittwochsziehung, teilte Lotto MV am Donnerstag in Rostock mit. Zwei weitere Sechser wurden in Niedersachsen und Baden-Württemberg getippt. Unbesetzt blieb dagegen bislang die höchste Gewinnkategorie aus sechs Richtigen und der richtigen Superzahl. Im Jackpot am kommenden Wochenende befänden sich rund 21 Millionen Euro.