Finanzen : LKA warnt vor falschen E-Mails mit Corona-Soforthilfe-Bezug

Das Landeskriminalamt (LKA) warnt Unternehmen vor falschen E-Mails im Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe. Bei den falschen Mails sei davon auszugehen, dass diese sensible Unternehmensdaten abgreifen sollen, teilte das LKA am Mittwoch in Rampe mit. Bislang sei in MV ein Unternehmen bekannt geworden, das zwei derartige Mails erhalten habe. Die Nachrichten beziehen sich den Angaben zufolge auf bereits ausgezahlte Corona-Soforthilfen. Absender seien angebliche Behörden oder Banken, die Empfänger auffordern, eine Bescheinigung des Finanzamtes ausgefüllt zurückzusenden.

von dpa

06. Mai 2020, 11:36 Uhr

Ebenfalls sei ein weiteres Dokument enthalten, das eine Rechtsbelehrung über die Pflichten als Antragssteller für die Zuschüsse enthalte. In den Absender-Adressen seien deutliche Bezüge zu Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erkennbar. Das LKA rät grundsätzlich, nur Anhänge von Absendern zu öffnen, die die Unternehmen kennen. Es solle kein Kontakt mit den Tätern aufgenommen werden. Ebenso sollen die angehängten Formulare nicht ausgefüllt werden.

Bund und Land hatten Ende März als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Soforthilfe-Programme in Milliardenhöhe beschlossen. Demnach erhalten Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer und Mittelständler finanzielle Hilfen vom Staat. Je nach Größe des Unternehmens betragen die Zuschüsse zwischen 9000 und 60 000 Euro. Zudem gibt es günstige Darlehen und Kreditbürgschaften. Dafür hatte die Landesregierung einen MV-Schutzfonds über 1,1 Milliarden Euro aufgelegt. Anträge können noch bis zum 31. Mai gestellt werden.