Großeinsatz der Polizei : Liveblog: Zwei Tote nach Schüssen in Halle - Eine Person festgenommen

Die Polizei bittet die Bevölkerung sichere Orte aufzusuchen. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug.

von dpa

09. Oktober 2019, 13:23 Uhr

Halle | Bei Schüssen in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

