Bildung : Linksfraktion hält mehr Unterricht in Schulen für machbar

Die Linke im Landtag hat die Pläne der Landesregierung zur Rückkehr der Kinder und Jugendlichen an die Schulen als Symbolpolitik kritisiert. «Die Schülerinnen und Schüler vor den Ferien ein einziges Mal die Schule von innen sehen zu lassen, ist kein bildungspolitisches Ziel und erfüllt noch lange nicht den Rechtsanspruch auf Bildung», sagte die Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Simone Oldenburg, am Freitag. Die Schulen waren wegen der Corona-Krise geschlossen worden und werden schrittweise wieder geöffnet.

von dpa

15. Mai 2020, 16:24 Uhr

Nach ihrer Ansicht könnten die Schüler unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen noch in diesem Schuljahr häufiger in ihren Klassenräumen unterrichtet werden. «So können die Klassenstufen eins bis sechs mindestens viermal in der Woche für mindestens vier Stunden unterrichtet werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Lerngruppen während der Unterrichtszeit den Klassenraum nicht wechseln und täglich nur von einer festen Lehrkraft betreut werden.»

Die übrigen Klassenstufen erhielten je nach vorhandenen personellen und räumlichen Möglichkeiten weiterhin ein bis zwei Mal die Woche Präsenzunterricht. Die Regelungen müssten analog für die Förderschulen gelten. Auch hier müssten die zehnten Klassen wieder an ihre Schulen dürfen.