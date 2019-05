Wahlen : Linke unzufrieden mit eigenem Ergebnis und mit Frauenanteil

Die Linken sind nicht zufrieden mit ihrem Kommunalwahlergebnis von 16,3 Prozent. Mit 1080 Kandidaten seien etwas mehr aufgestellt worden als vor fünf Jahren, sagte der Landesvorsitzende Torsten Koplin am Montag. Man habe auch 6000 Stimmen mehr als 2014 erhalten und trotzdem 19 Mandate weniger in den Kreistagen und den Stadtvertretungen von Rostock und Schwerin bekommen. Grund ist die höhere Wahlbeteiligung, die anderen Parteien zugute kam. Koplin betonte zugleich, dass die Linke nach wie vor die zweitstärkste kommunale Kraft in MV sei. «Die Stärke der Linken liegt im ländlichen Raum.»

von dpa

27. Mai 2019, 14:54 Uhr

Die Co-Landesvorsitzende Wenke Brüdgam zeigte sich enttäuscht über den geringen Frauenanteil von 23,7 Prozent in den neuen Kommunalparlamenten. «Wir brauchen dringend ein Umdenken», sagte sie. Änderungen am Wahlrecht könnten Frauen zu einem größeren Anteil an der Macht verhelfen, zeigte sie sich überzeugt. Die Linke stelle schon seit Langem ihre Kandidatenlisten geschlechterparitätisch auf. Von den 84 Mandaten, die ihre Partei errungen habe, entfielen 48,8 Prozent auf Frauen.