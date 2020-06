Bildung : Linke stellt Entwurf für Lehrerbildungsgesetz vor

Die Linken haben Vorschläge zur Verbesserung des Lehrerbildungsgesetzes vorgelegt. Diese bestehen vor allem aus Änderungen an dem akademischen Ausbildungsteil und der Fort- und Weiterbildung, wie die Partei am Dienstag in Schwerin mitteilte.

von dpa

23. Juni 2020, 16:25 Uhr

Um die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren, fordert die Oppositionspartei eine Ausweitung der Studienberatung. Es gebe nur eine allgemeine Studienberatung, potenzielle Lehramtsstudenten bräuchten jedoch eine Fachberatung. Zudem verlangte die Linke eine Ausweitung der Regelstudienzeit auf zehn Semester für alle Lehrämter. Beim Lehramt für Sonderpädagogik seien es derzeit neun Semester. Weiter hieß es, der Teil an eigenverantwortlichen Unterrichtsstunden solle reduziert werden.

«Allein zwischen 2014 und 2019 haben wir 1800 erfahrene Lehrkräfte verloren, die vorzeitig aus dem Schuldienst ausgeschieden sind. Immer noch verlassen viele angehende Lehrkräfte das Land, weil sie in M-V auf einen Referendariatsplatz nach dem Studium warten müssen, oder weil Stellen außerhalb unserer Landesgrenzen etwa mit weniger Wochenstunden attraktiver sind», kritisierte Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg in einer Mitteilung.

Es werde nicht gelingen, den zunehmenden Mangel an Lehrkräften allein durch Seiteneinsteiger zu kompensieren, sagte der hochschulpolitische Sprecher der Fraktion, Karsten Kolbe. Ihnen fehlten häufig die pädagogischen, psychologischen und didaktischen Voraussetzungen, um vor den Klassen zu bestehen.

Der Landtag hatte vor rund zwei Wochen ein neues Lehrerbildungsgesetz beschlossen. Dort sind etwa Einkommensverbesserungen für Grundschullehrer vorgesehen. Neben den Regierungsparteien SPD und CDU stimmte auch die Linke trotz Kritik zu. Nach Angaben von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) benötigt das Land etwa 600 bis 700 neue Lehrer jährlich. Noch vor wenigen Jahren hatte die Zahl der Neueinstellungen bei unter 200 gelegen.