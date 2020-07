Landtag : Linke beklagt weiterhin lange Verfahrensdauern an Gerichten

An den Sozialgerichten in Mecklenburg-Vorpommern vergehen im Schnitt 20 Monate bis zum Urteil, am Landessozialgericht sogar 32 Monate. Mit 18 bis 21 Monaten brauchen auch die Verwaltungsgerichte vergleichsweise lange, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. «Die Verfahrenslaufzeiten an den Gerichten in Mecklenburg-Vorpommern sind nach wie vor zu lang», konstatierte die Landtagsabgeordnete der Linken, Jacqueline Bernhardt.

von dpa

09. Juli 2020, 15:59 Uhr