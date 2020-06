Bildung : Lernen auch in den Ferien: Land fördert Lernprogramm

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wirbt für Lernen auch in den Sommerferien. Die außerschulischen Lern- und Förderangebote seien eine Reaktion auf den coronabedingten Schulausfall. «Sie sollen dazu beitragen, erarbeitete Lerninhalte zu festigen und so eine gute Ausgangsbasis für den Start in das neue Schuljahr zu erlangen», erklärte Martin am Mittwoch in Schwerin. Schüler und Eltern seien per Rundbrief informiert, wie sie die Leistungen privater Lernanbietern - wie etwa Nachhilfeinstituten - in Anspruch nehmen können. Das Land stelle zur Finanzierung bis zu einer Million Euro bereit.

von dpa

18. Juni 2020, 14:25 Uhr

Laut Martin müssen per Mail beim Landesförderinstitut unter www.lfi-mv.de Berechtigungsscheine angefordert werden. Mit einem solchen Schein könnten Schüler, die auch ab August wieder zur Schule gehen, zwischen dem 22. Juni und dem 31. Juli bis zu 30 Förderstunden à 45 Minuten wahrnehmen. Der Lernanbieter rechne dann die Kosten direkt mit dem Land ab. «Ich hoffe, dass viele Kinder und Jugendliche trotz der Ferien das Angebot wahrnehmen, um sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten», sagte Martin. Nach den Ferien werde die Schule wieder mit einem weitestgehend normalen Betrieb losgehen.