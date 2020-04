Bildung : Lehrergewinnung: Land stellt 87 weitere Referendare ein

von dpa

14. April 2020, 14:29 Uhr

Ungeachtet der aktuellen Schulschließungen hat Mecklenburg-Vorpommern zum 1. April weitere Referendare eingestellt, um den Lehrerbedarf des Landes langfristig zu sichern. Wie das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, traten zum Monatsbeginn 87 Lehramtsstudenten in den Schuldienst des Landes. Die Umstände für den Beginn der praktischen Ausbildung seien zwar alles andere als wünschenswert, dennoch sei es wichtig, dass Referendare ihren Vorbereitungsdienst antreten können, betonte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). So hätten sie die Möglichkeit, Webseminare zu absolvieren oder nach den Osterferien Lehrkräfte bei der Notfallbetreuung von Schülern zu unterstützen. Nach Angaben Martins muss das Land jährlich etwa 700 Lehrer einstellen, um altersbedingt ausscheidende Kollegen zu ersetzen oder Zusatzbedarf zu decken.