Schulen : Lehrer fordern Tempo und klare Linie für Digitalisierung

Der Lehrerverband Bildung und Erziehung hat seine Forderung nach mehr Tempo und einer besseren Koordinierung bei der Digitalisierung an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns erneuert. Unzureichende Netzanbindung der Schulen und das Fehlen einheitlicher Vorgaben würden vor Ort die Einführung und Nutzung der neuen technischen Lehr- und Lernmöglichkeiten erheblich behindern, hieß es auf dem Norddeutschen Lehrertag am Samstag in Schwerin. Nach Angaben der Landesregierung hat bislang nur knapp jede fünfte Schule im Nordosten einen Internetanschluss mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde.

von dpa

21. September 2019, 12:06 Uhr

Nach Ansicht von Linke-Landtagsfraktionschefin Simone Oldenburg werden auch die künftigen Lehrer nur unzureichend auf das digitale Zeitalter vorbereitet. Die Ausbildung für digitale Lehrinhalte und Medienbildung im Lehramtsstudium sei unverbindlich, die Einrichtung von Juniorprofessuren für Medienbildung an den Universitäten Rostock und Greifswald somit «nichts weiter als ein Placebo der Landesregierung», kritisierte die Oppositionspolitikerin.