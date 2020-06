Brände : Lehren aus Brand in Lübtheen: Investitionen in Brandschutz

Ende Juni 2019 brach auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen ein verheerendes Feuer aus. Ein Jahr später wähnt sich die Landesregierung besser gewappnet für die Brandbekämpfung. Doch längst nicht sind alle Gefahren gebannt.

von dpa

30. Juni 2020, 19:42 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Lehren aus den verheerenden Waldbränden in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) gezogen und im Brandschutz spürbar aufgerüstet. «Unmittelbar nach den Bränden hat das Land zwei geländegängige Löschwagen beschafft, die zunächst beide im Landkreis geblieben sind», teilte Schwesig am Dienstag anlässlich der Übergabe eines Löschwasserbrunnens in Alt Jabel bei Lütheen mit. Innerhalb von vier Jahren werde das Land insgesamt 50 Millionen Euro in eine bessere Ausstattung der Feuerwehren im ganzen Land investieren.

Vor genau einem Jahr war auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen ein Flächenbrand ausgebrochen. Das Feuer wütete fast eine Woche lang und erfasste etwa 950 Hektar Kiefernwald. Die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Feuerwehren bei den Brandbekämpfungen erheblich eingeschränkt. Vier an den Truppenübungsplatz angrenzende Dörfer mussten zeitweilig geräumt werden, etwa 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. An der Brandbekämpfung waren insgesamt etwa 3200 Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern und von Bundeswehr und Bundespolizei beteiligt.

Schwesig würdigte den unermüdlichen Einsatz der Angehörigen von Feuerwehren, THW, DRK, Bundeswehr, Forst und Katastrophenschutz sowie auch vieler freiwilliger Helfer. Deren Tatkraft und die Solidarität aller Beteiligten habe sie tief berührt. «Arbeitgeber haben unkompliziert Mitarbeiter über Tage freigestellt, Landwirte halfen bei der Wasserversorgung. Andere haben Brote geschmiert und für die Einsatzkräfte gekocht, viele haben ihre Häuser für Evakuierte geöffnet. Sie alle haben Unglaubliches geleistet. Der Einsatz hat deutlich gemacht: Wir in Mecklenburg-Vorpommern halten zusammen», betonte die Regierungschefin.

Nach Angaben von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) können die nun beschafften geländegängigen Waldbrandbekämpfungsfahrzeuge vom Typ Brandenburg 5000 Liter Löschwasser fassen und auch in unwegsames Gelände vordringen. «Diese Fahrzeuge haben uns im letzten Jahr gefehlt», konstatierte Caffier. Er kündigte an, dass auch die Feuerwehr in Alt Jabel, einem der im Vorjahr evakuierten Dörfer, ein neues Löschfahrzeug erhalten wird. Dafür würden 125 000 Euro bereitgestellt. Es solle ein noch aus DDR-Zeiten stammendes Feuerwehrauto ersetzen.

Auch Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) verwies auf spürbare Verbesserungen beim Brandschutz in dem gefährdeten Waldgebiet. Beiderseits der etwa 35 Kilometer langen Ringstraße seien Streifen angelegt worden, die ein Feuer stoppen und die Waldbrandbekämpfung erleichtern sollen. 13 bis zu 50 Meter tiefe Brunnen auf dem früheren Übungsgelände würden zudem die Löschwasserversorgung verbessern. Die Mittel für präventive Waldbrandschutzmaßnahmen landesweit seien seit 2018 spürbar aufgestockt worden - von seinerzeit einer Million auf etwa drei Millionen Euro in diesem Jahr.

Mit Blick auf die hohe Kampfmittelbelastung in einigen Gebieten und die zunehmend extremen Witterungssituationen bleibe das Verhindern von Waldbränden eine enorme Herausforderung, betonte Backhaus. Nach Angaben Schwesigs stellt der Bund 146 Millionen Euro für die Erkundung und Beräumung militärischer Altlasten im Nordosten bereit. Die größten Gefahren auf dem früheren Manövergelände bei Lübtheen gehen von Munitionsresten aus, die 1945 bei der Sprengung eines riesigen Munitionslagers der deutschen Kriegsmarine im Wald verstreut wurden. Ein Teil davon war durch die Hitzeeinwirkung des Brandes vor einem Jahr detoniert. Wegen der daraus resultierenden Gefahren durften Feuerwehrleute nur bis auf 1000 Meter an den Brandherd heran.