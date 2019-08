Unfälle : Lastwagen umgekippt: Autobahn zeitweise voll gesperrt

Ein Lkw-Unfall hat auf der A14 bei Schwerin am Donnerstag für eine Vollsperrung gesorgt und 180.000 Euro Schaden verursacht.

von dpa

08. August 2019, 12:54 Uhr

Der Fahrer und der Beifahrer des Lastwagens, der Rohre geladen hatte, seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zunächst war Schlimmeres befürchtet worden: Nach Polizeiangaben landete ein Rettungshubschrauber an der Unglücksstelle. Während die Fahrbahn in Richtung Wismar nach eineinhalb Stunden wieder freigegeben wurde, sollte die Fahrbahn in Richtung Dreieck Schwerin für die Bergungsarbeiten bis zum frühen Nachmittag gesperrt bleiben.

Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen nicht aus, dass der Lkw wegen eines geplatzten Reifens außer Kontrolle geraten war und dann umkippte. Er blieb auf dem Dach liegen.