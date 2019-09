Agrar : Landpartie zu Bio-Höfen: Betrieb arbeitet nur mit Pferden

62 Bio-Betriebe beteiligen sich in diesem Jahr an der Bio-Landpartie der Umweltorganisation BUND in Mecklenburg-Vorpommern. Neben landwirtschaftlichen Höfen öffnen Käsereien, Bäckereien, Mostereien, Röstereien, Mühlen, Fleischereien, Brennereien, Gärtnereien sowie Vermarkter ihre Türen. Besucher können die Arbeiten in den Betrieben kennenlernen, Produkte verkosten und mit den Produzenten ins Gespräch kommen, teilten die Veranstalter mit.

von dpa

19. September 2019, 07:47 Uhr

Zudem gebe es besondere Aktionen vom Hoffest über Führungen durch die Betriebe, Trecker-Rundfahrten bis zum Melken, Füttern der Tiere oder Reiten. Zu den nicht ganz typischen Teilnehmern gehört ein Familienbetrieb in Steinfurth bei Karlsburg (Vorpommern-Greifswald). Er wirtschaftet nicht nur ökologisch, sondern auch ohne Traktoren, nur mit Pferden. Wichtigste Produkte sind Gemüse, Obst und Eier.