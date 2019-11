Bildung : Landespolitik greift Streit um Mittlere Reife auf

Das Schulgesetz soll geändert werden. Eine Frage sorgt dabei für Diskussionen: Wann und unter welchen Umständen sollen Gymnasiasten die Mittlere Reife zuerkannt bekommen? Kurz vor der Abstimmung über das Gesetz im Landtag kommt noch einmal Bewegung in die Sache.

von dpa

06. November 2019, 15:23 Uhr

Kritiker einer geplanten Gesetzesänderung, nach der Gymnasiasten die Mittlere Reife künftig automatisch, aber erst nach erfolgreich absolvierter elfter Klasse bekommen sollen, können hoffen. Die Landtagsfraktion der Linken kündigte einen Änderungsantrag für die Parlamentssitzung nächste Woche an, bei der das Schulgesetz mit der umstrittene Neuregelung beschlossen werden soll.

Nach Vorstellung der Linken soll Gymnasiasten die Mittlere Reife bereits nach Klasse zehn zuerkannt werden, wenn der Notendurchschnitt 3,0 oder besser ist. Wer ein schlechteres Zeugnis hat und zur Sicherheit den Abschluss haben möchte, müsste an der zentralen Prüfung zur Mittleren Reife teilnehmen, erklärte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Mittwoch.

Der aktuelle Gesetzentwurf, für den der Bildungsausschuss des Landtags bereits grünes Licht gab, hatte Kritik ausgelöst. Der Philologenverband Mecklenburg-Vorpommern machte auf gravierende mögliche Folgen für den Einzelnen aufmerksam. «Ein Schüler, der aus welchem Grund auch immer das Gymnasium in der elften Klasse verlässt, geht ohne den Abschluss der Mittleren Reife, sondern mit der Berufsreife, mit der er die meisten Facharbeiterberufe nicht erlernen kann», hatte der Vorsitzende Jörg Seifert am Wochenende erklärt. Die Berufsreife entspricht dem Hauptschulabschluss.

Betroffene könnten auch nicht aufs Fachgymnasium wechseln, weil sie dafür die Mittlere Reife benötigten. In den meisten Bundesländern werde den Gymnasiasten bei Versetzung in Klasse elf die Mittlere Reife automatisch zuerkannt, so Seifert.

Die Wortmeldung hatte eine rege Diskussion ausgelöst, zum Beispiel auf der Internetseite des NDR. Dort wurde auch viel Kritik an der geplanten Gesetzesänderung geäußert. Außerdem tauchte dort die Frage auf, ob nach erfolgreichem Abschluss der elften Klasse automatisch wie bisher der schulische Teil der Fachhochschulreife zuerkannt werde. Ein Sprecher der SPD-Fraktion sagte der Deutschen Presse-Agentur, dabei soll es bleiben.

Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Marc Reinhardt, zeigte sich offen: «Gymnasiasten nach erfolgreicher Beendigung der zehnten Klasse die Mittlere Reife ohne Prüfung zuzuerkennen, war die ursprünglich im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung. Damit hätte ich sehr gut leben können», erklärte er am Mittwoch. Es habe im Rahmen der Beratungen aber den Wunsch gegeben, die Regelung zu verschärfen. Dementsprechend sei die Regelung angepasst worden. «Wenn es jetzt doch noch Diskussionsbedarf geben sollte, hätte ich kein Problem damit, das Gesetz kommenden Mittwoch im Rahmen der zweiten Lesung noch zu verändern.» Dem Vernehmen nach laufen dazu Gespräche.

Die AfD sprach sich für eine Beibehaltung der bisher bestehenden Regelung aus: Gymnasiasten, die nach der zehnte Klasse die Schule verlassen wollen, müssen zur Erlangung der Mittleren Reife an der Prüfung teilnehmen. «Ein entsprechender Änderungsantrag im Ausschuss wurde aber leider abgelehnt», sagte der bildungspolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion, Jens-Holger Schneider. Die jetzt vom Bildungsausschuss beschlossene Regelung sei nicht richtig durchdacht.