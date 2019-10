Agrar : Landeserntedankfest auf Hiddensee startet mit Gottesdienst

Mit einem Gottesdienst in der geschmückten Inselkirche Kloster auf Hiddensee beginnt am Sonntag das Erntedankfest des Landes. Es predigt die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt. In Mecklenburg-Vorpommern ist es seit Jahrzehnten Tradition, dass Kirche und Land miteinander Erntedank feiern. So werden unter den Gottesdienstbesuchern neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch Agrarminister Till Backhaus, Energieminister Christian Pegel und Sozialministerin Stefanie Drese sowie Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (alle SPD) erwartet.

von dpa

06. Oktober 2019, 02:33 Uhr

Am Nachmittag kommt die Erntekrone diesmal in Vitte mit einem Fischkutter in den Hafen. Die Krone mit einem Durchmesser von einem Meter wurde wie stets von Mitgliedern des Landfrauenverbandes aus fünf Getreidesorten gebunden. Sie soll den Festumzug auf der Insel anführen. Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens rechnet mit bis zu 9000 Besuchern.

Die diesjährige Ernte ist nach Angaben von Agrarminister Backhaus deutlich besser ausgefallen als erwartet und bringt den Landwirten etwas Entspannung. Bei Winterweizen und Wintergerste erzielten die Bauern Erträge von rund 76 Dezitonnen je Hektar im Vergleich zu 60 Dezitonnen je Hektar im Vorjahr. Der langjährige Mittelwert liegt allerdings bei 80 Dezitonnen. Beim Winterraps wurden 2019 fast 36 Dezitonnen je Hektar geerntet, was fast dem langjährigen Mittel entspricht. Im Vorjahr waren es 29,4 Dezitonnen je Hektar.