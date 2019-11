Brände : Lagerhalle mit Booten ausgebrannt

Nach einem Brand einer Bootslagerhalle in Sassnitz (Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, standen in der etwa 40 Meter langen Halle mindestens sechs Katamarane und Segelboote sowie ein Auto. Nach dem Brandausbruch in der Nacht zum Sonntag konnten Feuerwehrleute drei Boote noch aus dem Gebäude herausziehen und retten.

03. November 2019, 19:28 Uhr

Die Halle, mehrere Katamarane und ein Auto wurden aber zerstört. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen sollte die Boote dort im Winterquartier bleiben und waren erst in den letzten Tagen eingelagert worden.