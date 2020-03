Krankheiten : Läden dicht, Touristen gehen: Corona ändert Alltagsleben

von dpa

18. März 2020, 03:59 Uhr

Das Leben in den Innenstädten Mecklenburg-Vorpommerns fährt kräftig nach unten. Vom heutigen Mittwoch an bleiben wegen der Coronavirus-Epidemie alle Geschäfte geschlossen, die nicht unbedingt für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Geöffnet bleiben hingegen die vielfach am Ortsrand gelegenen Supermärkte. Vor allem sie sollen dafür sorgen, dass sich die Menschen weiterhin uneingeschränkt mit Waren des täglichen Bedarfs eindecken können. Ziel der von der Landesregierung angeordneten Zwangsschließungen ist nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die drastische Verringerung der sozialen Kontakte. Damit soll die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus eingedämmt und die Infektionswelle deutlich abgebremst werden.