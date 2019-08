Brände : Küche brennt in Mehrfamilienhaus in Neustrelitz

von dpa

16. August 2019, 18:08 Uhr

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Freitagmittag das Inventar in der Küche einer derzeit unbewohnten Wohnung in der vierten Etage in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Küche brannte komplett aus. Die Wohnung in der Etage darunter wurde durch das Löschwasser beschädigt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.