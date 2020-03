Krankheiten : Kreise heben «Sonntagsverkaufsverbot» auf

Greifswald/Neubrandenburg/Güstrow (dpa/mv) - Die Einwohner in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Rostock und Vorpommern-Greifswald können jetzt auch sonntags einkaufen. Die entsprechenden Verfügungen zur «Aufhebung des Sonntagverkaufsverbotes» haben die Landkreise erlassen, wie Sprecher der Behörden am Donnerstag mitteilten. Das gelte zwischen dem 22. März und dem 19. April, auch am Ostersonntag - für die Branchen, die auch in der Woche noch geöffnet haben dürfen. Dazu gehören der Handel mit Lebensmitteln, Getränken, Zeitungen, Tierbedarf, Blumen sowie Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken, Bau- und Gartenbaumärkte.

von dpa

19. März 2020, 19:08 Uhr

Die Maßnahme trage vielen Wünschen von Einzelhandel und Bevölkerung Rechnung, wie Landrat Michael Sack (CDU) in Greifswald erklärte. Hintergrund sind Vorgaben des Landes zum Schutz vor einer zu schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.