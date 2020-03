Landtag : Kontroverse Debatte im Landtag zu Ursachen rechter Gewalt

Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. Gleich nach der Fragestunde zu Beginn der Sitzung befassen sich die Abgeordneten mit einem fraktionsübergreifenden Antrag. Darin machen SPD, CDU und Linke deutlich, dass Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz in der Gesellschaft haben dürfen. Die Verbreitung von Hass und Hetze wird geächtet. Wie aus dem Antrag hervorgeht, reagieren die drei Fraktionen damit auf die mutmaßlich rassistisch motivierten Morde von Hanau, Halle und Kassel. Die AfD sieht sich durch das Vorgehen der anderen Fraktionen ausgegrenzt und fordert in einem eigenen Antrag eine Zusammenarbeit aller Abgeordneten nach Maßgabe der Verfassung.

von dpa

12. März 2020, 11:21 Uhr

Als Reaktion auf die Morde von Hanau, Halle und Kassel haben die Fraktionen von SPD, CDU und Linke im Schweriner Landtag ihren entschiedenen Widerstand gegen rechtsextremistische Gewalt, Hass und Hetze deutlich gemacht. «Wir sind entschlossen, unsere freiheitliche Demokratie und die Werte eines friedlichen Miteinanders unnachgiebig zu verteidigen. Wir bleiben gemeinsam stark gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus», heißt es in einem Landtagsbeschluss, den das Parlament am Donnerstag nach kontroverser und emotionsgeladener Debatte mit den Stimmen der Initiatoren verabschiedete. Gegenstimmen kamen von der AfD, denen Redner von SPD, CDU und Linke vorwarfen, mit rechtspopulistischen Thesen, Ausgrenzung und Relativierung der NS-Zeit den Boden für rassistisch motivierte Gewalttaten in Deutschland bereitet zu haben. Sprecher der AfD wiesen dies zurück und verwahrten sich gegen derlei Schuldzuweisungen.