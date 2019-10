Kommunen : Kommunalverband wählt neue Spitze: Dettmann gibt Vorsitz ab

Mit Reinhard Dettmann nimmt ein Mann der ersten Stunde Abschied vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern. Er war Gründungsmitglied und für zwei Jahrzehnte Vorsitzender des Kommunalverbands. Nun beginnt eine neue Ära.

23. Oktober 2019, 07:32 Uhr

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern vollzieht auf seiner Mitgliederversammlung am heutigen Mittwoch in Güstrow einen Generationswechsel. Nach 20 Jahren an der Spitze des Kommunalverbandes scheidet der Vorsitzende Reinhard Dettmann aus der Führung aus. Der frühere Bürgermeister von Teterow gehörte dem Vorstand als noch letztes verbliebenes Gründungsmitglied an.

Sein Streben galt vorrangig der Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und der Sicherung einer auskömmlichen Finanzausstattung der Kommunen. Kurz vor Ende seiner Amtszeit war es unter Dettmanns maßgeblicher Mitwirkung gelungen, den Finanzausgleich mit dem Land zugunsten der Kommunen zu reformieren. Diese erhalten von 2020 an eine millionenschwere Investitionspauschale.

Der künftige Finanzausgleich, der noch vom Landtag in Schwerin beschlossen werden muss, dürfte auch eines der bestimmenden Themen der Mitgliederversammlung sein. Die rund 440 Delegierten aus den Städten und Gemeinden des Landes wählen bei ihrem Treffen einen neuen Vorstand. Einziger Bewerber für den Vorsitz ist nach Verbandsangaben Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Als Gastredner der Jahrestagung wird der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.