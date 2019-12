Soziales : Kita und Hort ab Mittwoch im Nordosten gebührenfrei

Im neuen Jahr werden Eltern in Mecklenburg-Vorpommern von den Gebühren für Krippe, Kindergarten, Hort und Tagesmütter befreit. «Damit ist der Kita-Besuch künftig für alle 110 000 Kita-Kinder im Land beitragsfrei», erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin.

von dpa

30. Dezember 2019, 11:45 Uhr

Vor allem für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sei die Abschaffung der Elternbeiträge eine große Entlastung. «Sie haben künftig mehr Geld zur freien Verfügung, teilweise mehrere tausend Euro im Jahr.»

Mecklenburg-Vorpommern übernehme mit diesem Schritt deutschlandweit eine Vorreiterrolle. «Denn anders als andere Bundesländer beziehen wir auch den Hort mit ein. Und bei uns gilt die Beitragsfreiheit nicht nur für einige Stunden, sondern ganztags», betonte Schwesig.

Die Abschaffung der Elternbeiträge sei auch ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und ein Pluspunkt im Wettbewerb um Fachkräfte. «Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass gerade für viele Rückkehrer die gute Kinderbetreuung bei uns in Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige Rolle spielt», sagte Schwesig. Mit der Beitragsfreiheit werde das Kita-Angebot noch attraktiver.

Mit dem Jahreswechsel würden auch zusätzliche Mittel für die Qualität der Kitas zur Verfügung gestellt, hieß es. Die Gruppen werden aber nicht kleiner. Dies gilt als ein Problem für die Betreuungsqualität.