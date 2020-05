Kindergärten : Kita in Waren öffnet nach Corona-Infektionsfall wieder

von dpa

06. Mai 2020, 12:24 Uhr

Die wegen der Corona-Infektion eines Kindes in der Vorwoche geschlossene Kindertagesstätte in Waren/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) wird am Donnerstag wieder öffnen. Alle eingesetzten Erzieher und die damals noch betreuten Kinder sowie deren Eltern seien gesund und könnten die vorsorglich verhängte Quarantäne wieder verlassen, teilte eine Sprecherin des Landkreises m Mittwoch mit. Informationen, wo sich das dreijährige Kind mit Covid-19 angesteckt haben könnte, längen nicht vor. Wie René Boldt als Regionalgeschäftsführer des Kita-Betreibers sagte, waren zum Zeitpunkt der Diagnose acht Kinder in der Notbetreuung. «Wir hatten viel Glück, dass nur ein Kind betroffen war und auch keine Erzieherin infiziert wurde», betonte Boldt.