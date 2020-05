Kriminalität : Kellerbrand in Stralsund: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach einem Kellerbrand in Stralsund am Abend des Maifeiertages geht die Polizei nun von schwerer Brandstiftung aus. Ein Brandursachenermittler hatte den Kellerbereich am Samstagvormittag untersucht und war zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuer offenbar vorsätzlich gelegt wurde. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

von dpa

02. Mai 2020, 16:06 Uhr

Bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus mussten laut Mitteilung am Freitagabend 41 Hausbewohner von der Feuerwehr gerettet werden. Bei zwei Bewohnern habe zunächst der Verdacht auf eine Rauchvergiftung bestanden. Dieser wurde jedoch nicht bestätigt. Ein 70-jähriger Mann musste laut Mitteilung wegen Kreislaufproblemen vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandenen Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.