von dpa

02. Juni 2019, 08:31 Uhr

Ein 20-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall nahe Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Zeugen den jungen Mann am Samstag in einem Waldstück. Die Ermittler vermuten, dass er mit seinem Körper in eine Maschine geraten ist. Mehr Einzelheiten waren nicht bekannt.